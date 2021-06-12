«Сейчас хочется уйти в тень местами»: Бородина пояснила, что творится в ее семье с Омаровым

По слухам, уже несколько месяцев телеведущая не живет со своим мужем-бизнесменом.

Телеведущая Ксения Бородина в сторис Instagram пояснила, что творится в ее семье. Поклонники буквально каждый день задают ей вопросы, неужели она больше не живет со своим мужем бизнесменом Курбаном Омаровым.

«Я уже говорила в одном интервью. Есть вещи. Они личные и они не выносятся. Ну или всему свое время. Поэтому у меня к вам убедительная просьба — войти в мое положение. Люблю вас очень сильно. Спасибо вам огромное. Я все читаю. Все хорошо. Не переживайте. Все отлично. Вы же знаете меня. Знаете, какая я. Ну как может быть по-другому». Ксения Бородина

Как отметила Бородина, она внимательно просматривает каждое сообщение поклонников.

«Ребят, я все чувствую. Я всех вас читаю. Я все знаю. Вы моя колоссальная поддержка, но сейчас хочется уйти в тень местами», — заметила звезда проекта «Дом-2».

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Напомним, что у Ксении Бородиной и Курбана Омарова есть совместная дочь Теона. Ей в этом году исполнится шесть лет. Поговаривают, что недавно Омаров переехал от жены в ЖК Only в Филевском районе — квартал бизнес-класса на берегу Москвы-реки.

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