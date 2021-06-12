«Уважаю и ценю»: Полина Гагарина высказалась в адрес бывшего мужа Дмитрия Исхакова

Певица в прошлом году развелась с фотографом.Непростой 2020 год стал испытанием на прочность и для брачных союзов. Сразу несколько звездных пар объявили о расставании, среди них оказались певица Полина Гагарина и ее муж Дмитрий Исхаков, за которого исполнительница вышла замуж в 2014 году.

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Что именно послужило причиной развода Гагариной с Исхаковым, певица не обсуждает. И в очередной раз получив вопрос от любопытствующих, она подчеркнула, что выносить сор из избы не планирует.

«Считаю это невозможным! Он отец нашей дочери! Я уважаю и ценю годы, проведенные вместе», — высказалась певица.

Гагарина родила Исхакову дочку Мию, которой уже три годика и которую бывшие муж и жена воспитывают вместе – очень часто отец бывает дома у экс-жены или берет наследницу к себе. Тем временем, в Сети уже давно обсуждают новый роман Полины Гагариной с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым.

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