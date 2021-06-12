Яркий тренд: Клава Кока похвасталась своим разноцветным маникюром

Певица Клава Кока в свои 24 года для многих поклонниц стала образцом для подражания. Девушку фанатки стараются повторить в стрижке, стиле одежды и даже в маникюре. И в новой публикации певица снова подкинула идею для фолловеров, какой дизайн на ногтях можно повторить.

Кока на этот раз выбрала все цвета радуги для всего нового маникюра. Девушка похвасталась результатом похода к нейл-мастеру. При этом, девушка попала в тренд – в нынешнем сезоне на пике популярности неон во всех его проявлениях. И певица обыграла технику «френч», оставив краски бушевать на кончиках ногтей.

О том, какой маникюр в тренде, ранее рассказывала нейл-мастер Надежда Богатова специально для Teleprogramma.pro. Помимо модных однотонных желтого и серого, для лета все чаще выбирают неоновые оттенки. «Тренд летнего маникюра – неон, и все крутится вокруг него, все идеи и сочетания. Можно выбрать неон и не прогадать», — отмечала мастер.

Смотрите также