После премьеры: Бузова в косухе и мини-юбке из кожи отправилась с мамой и сестрой на прогулку

Девушка дебютировала на сцене МХАТа им. Горького, и родные пришли ее поддержать.

Самая, пожалуй, обсуждаемая театральная премьера этого лета отгремела – Ольга Бузова вышла на сцену театра МХАТ им.Горького в пьесе «Чудесный грузин». Роль телеведущей досталась эпизодическая, но высказать свое мнение о том, что экс-ведущая «Дома-2» стала приглашенной актрисой МХАТа, поспешили даже звезды первой величины.

Тем не менее, на оба дня премьеры билеты были распроданы, в зале аншлаг, в финале пьесы – аплодисменты стоя. Пришли поддержать Ольгу и ее мама с сестрой. После спектакля семейство Бузовых отправилось развеяться по вечерней Москве.

На прогулке Ольга Бузова предстала в косухе, кожаной мини-юбке и белых ботинках на трендовой тракторной подошве, дополнив их контрастными носками. Девушка позировала на снимке с родными и написала: «Моя семья! Люблю».

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