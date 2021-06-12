Провожать закат: Устинья Малинина в зеленом платье в горошек запечатлелась с питомцем на пляже

После успешного окончания первого курса Королевской академии музыки в Лондоне 20-летняя дочь музыканта Александра Малинина Устинья отправилась на долгожданные каникулы. Вместе с мамой девушка улетела на побережье Тирренского моря, на один из фешенебельных европейских курортов — Форте-дей-Марми в Италии.

Как проходит ее отдых, Устинья рассказывает в своем микроблоге в Instagram. Вместе с дочерью и женой музыканта путешествуют и их питомцы – той-терьер и британская кошка. На новом фото, которым поделилась Устинья, девушка держит четвероного друга по кличке Мия на руках, позируя на пляже в летнем коротком платье с принтом в мелкий белый горошек.

Кстати, платья в горошек давно стали одним из любимых нарядов звезд. Например, облюбовала этот принт и Алла Пугачева. Polka dot в одежде, по заверениям стилиста Марины Корабель, придает женственности и актуален на все времена.

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