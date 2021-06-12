В центре внимания: Лопырева появилась на открытии футбольной фан-зоны в костюме с бермудами цвета лосося

Модель приняла участие в церемонии открытия и призналась, что будет болеть за сборную России.

37-летняя инстадива, модель Виктория Лопырева с приближением Чемпионата Европы по футболу поспешила прилететь в Россию, чтобы поддержать сборную страны. Девушка много времени проводит заграницей, но не упускает важных событий их мира футбола.

Накануне красотка появилась на открытии фан-зону в центре Санкт-Петербурга, где уже вот-вот соберутся болельщики, чтобы поддержать наших футболистов в матче с Бельгией. Лопырева нарядилась в летний деловой костюм цвета лосося, дополнив его белым кроп-топом.

«Как же я обожаю атмосферу футбола! Праздник, улыбки, речь на разных языках! Все это большой футбол! И сегодня он в России! В красивом центре красивого Петербурга открылась фан-зона Евро-2020», — рассказала модель.

Ранее Лопырева была замечена на Петербургском международном экономическом форуме, прошедшем в начале июня в Северной столице. Девушка выступила в качестве спикера на одной из дискуссионных панелей.

Смотрите также