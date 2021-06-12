Дива в серебре: Ани Лорак подчеркнула фигуру сверкающим мини-комбинезоном

Певица часто выбирает для сцены наряды из блестящих и переливающихся тканей и декора.

Знаменитая певица украинского происхождения Ани Лорак, настоящее имя которой Каролина Куек, очень много работает, но находит время, чтобы пообщаться с публикой в Сети. Девушка активно ведет микроблог в Instagram и часто показывает закулисье своих концертов.

Накануне звезда выступала в одном из загородных комплексов. Прежде чем выйти на сцену, певица сначала вышла в Сеть, рассказала, как проходит ее подготовка и показала свой концертный наряд.

Звезда подчеркнула свою стройную фигуру силуэтным мини-комбинезоном из серебристых страз. Сверкающий наряд повысил градус ослепительности певицы, и девушка осталась довольна нарядом.

В повседневности же Ани Лорак старается не выделяться. Девушка признавалась, что предпочитает кежуал и спортивный стиль, а бессменным головным убором в городе для нее давно стала бейсболка.

Ранее мы рассказывали, что Ани Лорак отметила день рождения своей единственной дочки. Наследнице звезды от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу Софии исполнилось 10 лет. Кстати, отец именинницы, с которым ее мама уже два года в разводе, тоже присутствовал на празднике.

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