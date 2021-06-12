«Вы меня не на шутку начинаете злить»: Пригожин не сдержал эмоций в адрес Бузовой

Последняя неделя по количеству упоминаний имени Ольги Бузовой в медийном пространстве, пожалуй, бьет все рекорды. Дело в том, что телеведущую пригласили исполнить одну из ролей на сцене театра МХАТ им. Горького, которое она приняла с нескрываемым восторгом. И это буквально раскололо общество надвое.

Одни порадовались за экс-ведущую «Дома-2» и поддержали ее, другие с негодованием и даже нескрываемой ненавистью набросились на девушку, считая, что ей в храме Мельпомены не место. Среди яростных противников театрального творчества Бузовой оказался продюсер Иосиф Пригожин.

Сначала Пригожин заявил, что это «из-за него» поющая телеведущая прорвалась на театральную сцену – якобы, его жене Валерии предлагали эту роль, но она не смогла на нее согласиться, а в день премьеры и вовсе не сдержался, позволив себе высказать Ольге все, что он о ней думает.

В комментариях под одним из постов в Instagram кто-то заметил, что худрук театра не звал Валерию в спектакль, и Бузова это подтвердила. Последовала реакция Пригожина на ее слова:

«Вы меня не на шутку начинаете злить!», — заявил ей продюсер.

Пригожин пообещал обнародовать предложение от театра для Валерии, усомнившись, что «художественные руководители – художественные вруны».

Тем временем, на премьере пьесы с участием Ольги Бузовой был полный аншлаг. Зрители аплодировали стоя.

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