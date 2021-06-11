«Ни один порядочный артист не согласится»: Разин считает, что Собчак «подписала» себе приговор

Минувшая Премия «Муз-ТВ» войдет в историю, как самая скандальная. На днях в Сети разразилась ругань между Филиппом Киркоровым и экс-продюсером Светланы Лободы Натэллой Крапивиной. Позже Давид Манукян обрушился с волной негатива на Юлию Зиверт за лайк. А в день мероприятия на красной дорожке Ксения Собчак не смогла найти общий язык с Моргенштерном. Музыкант приехал на вручение в инвалидном кресле, так как накануне перенес операцию по удалению камней в почках. А когда Ксения подошла к нему с микрофоном, он решил молчать. Телеведущая парировала тем, что ее просто все боятся.

Спустя несколько дней спустя об этой ситуации высказался продюсер Андрей Разин.

«Ни один порядочный артист не согласится на интервью Ксении Собчак после ее выпада на «Муз-ТВ» в отношении Моргенштерна. Первой об этом заявила Полина Гагарина. Поэтому Ксения сама себе подписала приговор и хайпанула на том, на чем нельзя этого делать. Когда-то Ксения была хорошей девочкой, да и я был неплохим. Жаль, что она заняла такую позицию и так уничижительно относится к своим коллегам», — написал Разин.

Добавим, что ранее о Премии «Муз-ТВ» высказалась лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина, назвав церемонию «парадом безвкусицы».

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