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«Отпусти и лети»: Юлия Барановская покрасовалась в «серебряном» топе и жакете с отворотами

Телеведущая продемонстрировала трендовый образ.

«Отпусти и лети»: Юлия Барановская покрасовалась в «серебряном» топе и жакете с отворотами
Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

Юлия Барановская после расставания с отцом своих троих детей, футболистом Андреем Аршавиным, добилась настоящего успеха. Она успешна, популярна и очень востребована. Юлия Барановская ведет программы на телевидении и радио.

В эту пятницу, 11 июня, звезда поделилась видео в сторис Instagram, сделанным во время эфира на «Русском радио», где она ведет вечернюю развлекательную программу со знаковым для нее названием — «Все к лучшему!».

«А у нас сегодня премьера на «Русском радио», песня  «Отпусти и лети», — говорит в кадре Юлия Барановская.

В студии звучит приятная мелодия – песня в исполнение Эмина невероятно красивая. Юлия двигается в такт музыке, очевидно получая удовольствие от нового трека.

Барановская всегда одевается стильно, даже если приходит на радио, где поклонники могут ее только слышать, но не видят. Звезда не считает, что это повод расслабиться и выглядеть абы как.

Юлия Барановская в студии «Русского радио»
Юлия Барановская в студии «Русского радио». Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

В студии «Русского радио» Юлия Барановская запечатлелась в очень красивом топе серебристого цвета и черном жакете с отворотами, которые перекликаются с топом.  Образ звезда дополнила украшениями металлического оттенка.

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