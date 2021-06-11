«Думали скандалы закончились?»: Рудковская возмутила британцев своей дорогой жизнью

Британский таблоид Daily Mail прославил Яну Рудковскую. Наряду с заметками о Меган Маркл и принце Гарри, а также других монархах, ежедневник написал о роскошной жизни российского продюсера. За основу был взят ее ролик в Instagram с кадрами немецких автомобилей Porsche. Несколько дней назад блондинка показывала свои фанатам машины разных цветов. Она якобы не могла определиться, на какой из них поехать на премию «Муз-ТВ». Публикацию о себе Яна прочитала, а ее кадрами поделилась в своем Instagram.

«Вы думали скандалы связанные с премией «Муз-ТВ» закончились? А нет. Они уже вышли за пределы России и приобретают другой масштаб! Одному из главных мировых таблоидов не понравилось, как я выбираю машину для премии», — написала Рудковская.

Фанаты по-разному отреагировали на публикацию.

«Будьте скоромнее! Ну, это кич и дикость, поэтому и обсуждают. Там люди гораздо богаче и не выставляют роскошь напоказ», — писали пользователи Сети.

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