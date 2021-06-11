«Ух ты!»: Пугачева оценила фото младшей дочери Николаева на коне

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова воспитывают пятилетнюю дочь Веронику. В один из визитов в Майами, где старшая дочь композитора Юлия привела свою младшую сестру в конюшню. Веронике так понравились лошади, что она всерьез увлеклась верховой ездой. А когда поблизости нет живых коней, девочка не упускает возможности поиграть с игрушечными. В своем Instageram Игорь Николаев поделился снимком, на котором Вероника позировала на монументе.

Фанаты оценили кадр, в их числе была и Алла Пугачева.

«Ух ты!», — написала комментарий Примадонна.

Отметим, что Алла Борисовна и Игорь Николаев дружат семьями. Они часто отмечают вместе праздники, в том числе и Новый год.

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