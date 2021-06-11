«Бельэтаж, рядом со сценой»: билеты во МХАТ на Ольгу Бузову продают по 75 тысяч рублей

Премьерный спектакль «Чудесный грузин» с участием поющей телеведущей состоится уже в эту пятницу, 11 июня.

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова уже в эту пятницу выйдет на сцену МХАТа имени Горького. Ей доверена одна из ролей в спектакле «Чудесный грузин». Ажиотаж в связи с этим стоит небывалый. Судя по всему, показы пройдут при аншлагах. Билеты на премьеру раскуплены – и на 11, и на 12 июня на сайте театра приобрести их уже нельзя.

Но шансы попасть на премьеру у поклонников Ольги Бузовой все же есть. Перекупщики решили, что преданные фанаты готовы отдать любые деньги ради того, чтобы увидеть экс-ведущую «Дома-2» на сцене. На сайте объявлений два билета на «Чудесного грузина» с участием Ольги Бузовой предлагается купить за сто пятьдесят тысяч рублей. Дороже, чем на спектакли Большого театра!

«Дебютный спектакль Ольги Бузовой. Бельэтаж, рядом со сценой. 12 июня. Два билета рядом», — гласит объявление.

Разместил его продавец по имени Василий.

Напомним, еще накануне билеты на спектакль с участием Бузовой предлагались по десять тысяч рублей.

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