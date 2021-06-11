«Я знаю, это сложно»: Бузова посоветовала журналисту сначала думать, а потом говорить

Ольга Бузова вновь стала главным ньюсмейкером недели. На днях она объявила, что сыграет на сцене МХАТа. Поющей ведущей досталась роль певицы кабаре Беллы Шанталь в постановке о молодости Сталина — «Чудесный грузин». Накануне в театре состоялся пресс-показ, а после него на брифинге Ольга пресекла одного из журналистов.

«Вы как журналист задаете неправильно вопрос. Вы задаете вопрос и утверждаете. Вы подумайте сначала, а потом говорите. Я знаю, это сложно…» — сказала Бузова.

Напомним, за шесть репетиций и два выхода на сцену Ольга получит почти полмиллиона рублей. В то время, как другие актеры получают почти в десять раз меньше. К слову, билеты на премьеру Бузовой уже раскупили, хотя их стоимость выросла до десяти тысяч рублей.

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