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«Театр, как и церковь, принимает каждого»: Куценко высказался о Бузовой во МХАТе

Знаменитый актер отметил, что плохих и хороших артистов рассудят зрительские овации.

«Театр, как и церковь, принимает каждого»: Куценко высказался о Бузовой во МХАТе
Гоша Куценко поделился мнением об актерских амбициях Ольги Бузовой. Фото: Global Look Press

Известный актер театра и кино Гоша Куценко вслед за многими представителями его профессии прокомментировал участие Ольги Бузовой в спектакле на сцене МХАТа. Напомним, 11 и 12 июня эпатажная певица и телеведущая выступит в постановке «Чудесный грузин», что откровенно возмутило тех деятелей культуры, для которых сцена театра — священное место.

Однако у Куценко оказался несколько иной взгляд на эту дискуссию.

«Поздравляю всех! И театралов, и коллег! Наконец-то и в нашем полку прибыло! — написал 54-летний артист, опубликовав в Instagram видео с Бузовой в образе. — Стремление души к высокому — безусловное достоинство человека. И театр, как и церковь, принимает каждого! И да рассудит всех и вся его величество зрительское «браво»!»

Подписчики актера, с которыми он часто делится шутками, отреагировали на его высказывание с иронией.

«Говорят, скоро Милохин будет в Большом», «Ей осталось еще покорить космос и балет», «А что, так можно было?!», «Свою роль в шоу-бизнесе она играет великолепно», — пишут комментаторы под постом Куценко.

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