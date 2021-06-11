«Какой чемпионат Европы без меня?»: из МХАТа Бузова переместилась на футбольное поле

В начале этой недели Ольга Бузова объявила о том, что сыграет на сцене МХАТа. Эта новость настолько переполошила весь шоу-бизнес, что страсти не утихают уже несколько дней. А билеты на постановку «Чудесный грузин», где Ольга сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь, которая стала шпионкой и спасла Сталина, уже раскупили.

Причем цены на некоторые из них мгновенно выросли аж до десяти тысяч рублей. Кстати, за шесть репетиций и два выхода на сцену Бузова получит почти полмиллиона рублей.

На этом телеведущая не остановилась. Из МХАТа она переместилась сразу на футбольное поле. В своем Instagram звезда разместила кадры, на которых предстала в качестве полевого арбитра.

«Заготовила целый карман карточек и вернулась на футбольное поле. Ну какой чемпионат Европы без меня? Евро-2020 стартует уже сегодня и я рада присоединиться к команде «Матч ТВ», — написала Бузова.

Напомним, с футболом Ольга «подружилась» в период своего замужества. Ее первым супругом был футболист Дмитрий Тарасов.

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