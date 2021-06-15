«Золотая рыбка»: пловчиха Юлия Ефимова признана лучшей на Mare Nostrum-2021

Эти старты стали для чемпионки мира предолимпийской проверкой на прочность.

Летние Олимпийские игры в Токио все ближе, старт главных спортивных состязаний планеты состоится в столице Японии 23 июля 2021 года. Весь спортивный мир уже предвкушает яркие эмоции и накал страстей, олимпийцы — пакуют чемоданы и готовятся зажечь на спортивном Олимпе свою звезду.

По оценкам экспертов, плавание в программе Игр может стать для российской сборной весьма плодотворным по числу медалей. И одной из фавориток считается пловчиха Юлия Ефимова, трехкратный лауреат Олимпийских игр (два серебра в Рио-де-Жанейро и бронза в Лондоне). Перед главными стартами планеты «золотая рыбка», как называют Юлию поклонники, показывает блестящие результаты на профильных соревнованиях.

Накануне в Барселоне завершился третий этап международных соревнований Mare Nostrum – 2021 по плаванию. Это коммерческая серия заплывов, которые с 2000 года ежегодно проводятся в июне в средиземноморских городах Монако, Кане-ан-Руссийоне и Барселоне, и которая привлекает титулованных пловцов из разных уголков планеты.

Юлия Ефимова завоевала три золотых медали на этапе в Барселоне. Российская пловчиха быстрее всех покорила дистанции на 50, 100 и 200 метров брасом. По итогам трех прошедших этапов Mare Nostrum – 2021 Ефимова признана лучшей спортсменкой.

Напомним, 29-летняя Юлия Ефимова, помимо олимпийских наград, является шестикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы и рекордсменкой по числу медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — их у нее в копилке 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Выдающаяся пловчиха входит в десятку лучших за всю историю чемпионатов мира среди всех атлетов по общему числу наград на индивидуальных дистанциях.

Перед коммерческими стартами Mare Nostrum – 2021, в середине мая, состоялся чемпионат Европы по плаванию. На стартах в Будапеште Ефимова также пополнила копилку своих медалей еще несколькими наградами.

«Чемпионат Европы – 2021. Две бронзы и серебро в эстафете. Спасибо большое всем за поздравления, поддержку и веру. Работаем дальше», — написала девушка у себя в микроблоге.

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