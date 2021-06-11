Шоу мыльных пузырей, аниматоры и роскошный торт: как Оля Рапунцель отметила день рождения дочери

Накануне, 10 июня, младшей дочери экс-участников «Дома-2» Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко — Софии — исполнился годик. Родители девочки решили не скупиться и с размахом отметили первый день рождения своей обожаемой Софиюшки.

Ольга Рапунцель рассказала обо всех деталях праздника, записав все на видео и опубликовав его в сторис Instagram.

Для торжества Ольга и Дима сняли зал ресторана с детской комнатой. Пока взрослые поднимали тосты за здоровье именинницы и ее родителей, с малышами играла аниматор в костюме единорога. Оля Рапунцель явно была в приподнятом настроении. Она показывала на видео, как много гостей они пригласили на праздник к дочери Софии. А ведь ее часто упрекают в том, что из-за сложного характера Оли с ней никто не дружит. Рапунцель доказала обратное.

В числе гостей был младшая сестра Ольги, Алена Рапунцель, с бойфрендом Ильей, который недавно поднял на нее руку.

«Аленка, вы помирились? Все хорошо у вас?» — спросила Оля у сестры. «Да», — улыбнулась та в ответ.

Сюрпризом для маленькой виновницы торжества и ее гостей стало шоу мыльных пузырей и невероятно красивый торт в нежных розово-голубых тонах и украшенный фигуркой единорога.

«С твоим первым днем рождения, доченька! Ты моя награда, моя копия, особенно, глаза. Как же я мечтала, чтобы дочка была похожа на меня. Ты наш смысл жизни, мое солнышко, мы очень любим тебя», — поздравила Оля Рапунцель дочку Софию в Instagram.

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