«Камень в огород Киркорова?»: Собчак в дерзком мини «позировала» в Дубае

Состоявшаяся на днях премия Муз-ТВ переполошила весь российских шоу-бизнес. Сначала о ней высказалась лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина, назвав «парадом безвкусицы». После в Сети зацепились Филипп Киркоров и экс-продюсер Светланы Лободы Натэлла Крапивина, которая высказала свою точку зрения после появления поп-короля в компании Давы и полуголых мужчин на красной дорожке. Киркоров записал гневное и эмоциональное видео в своем Instagram, Крапивина – ответила. В то же время Манукян решил изучить все лайки под неприглядным, по его мнению, комментарием и нашел там «сердечко» от Зиверт. В Сети рэпер даже припомнил, что Юлия с ним фотографировалась и улыбалась в глаза. Пройти мимо всего этого не смогла Ксения Собчак. В своем Instagram она разместила снимок, где с помощью монтажа «позировала» на фоне дубайского отеля «Парус». Именно на том месте Киркоров и писал свой эмоциональный ответ Крапивиной.

«Это только разогрев», — подписала фото Собчак, которая позировала в дерзком мини.

Подписчики засыпали Ксению комментариями.

«Это камень в огород Киркорова? Кто в теме, тот поймет! Браво, просто «закатала» в дубайский песок», — писали пользователи Сети.

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