«Такая нежная»: Седокова запечатлелась в кипенно-белом бикини из японского ажура

Недавно Анна Седокова выпустила свой новый альбом под названием «Эгоистка». В него вошла пять треков, в том числе «Набирай меня». За красивыми локациями для новых клипов артистка ездила в Лос-Анджелес и родной Киев. Теперь же она отправилась на греческий Миконос. Кадрами с отдыха поделилась в своем Instagram.

Анна позировала на балконе отеля с потрясающим видом на море. Для фотосессии она выбрала кипенно-белый бикини из японского ажура.

«Такая нежная! Красотка как всегда! Огонь», — писали пользователи Сети.

Добавим, что в прошлом году Седокова в третий раз вышла замуж за профессионального спортсмена Яниса Тимму. Эксклюзивные кадры со свадьбы она представила в своем клипе «Привязана к тебе», который вышел прошлой осенью.

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