«Не могут случайные одноразовые актеры приходить в театр»: Лужина высказалась о Бузовой в МХАТе

Актриса Лариса Лужина нелестно отозвалась о приглашении певицы Ольги Бузовой во МХАТ имени Горького. По ее словам, в таком театре должны служить проверенные актеры, которые заслуживают свои роли упорным трудом на протяжении долгих лет.

По словам Лужиной, у Ольги Бузовой нет соответствующего образования, поэтому она не понимает, почему певица выходит на сцену во МХАТе.

«Театр умрет! Там должна быть семья, должен быть коллектив, там должны быть люди, которые спаяны вместе, живут одной жизнью. Ну могут случайные одноразовые актеры приходить в этот театр. Тогда его не станет. Тогда давайте назовем его ТНТ, но только не МХАТ».

Лариса Лужина

Со своей стороны, актер Анатолий Белый заметил, что резко отрицательно относится к этому явлению. По его мнению, происходит «девальвация актерской профессии», сообщает Пятый канал.

Его коллега Павел Майков добавил, что о покойниках, то есть о театре, который, как он думает, умер, надо говорить либо хорошо, либо никак. «Скажу так: театр умер — хорошо!» — кратко заметил он.

Напомним, что Ольга Бузова получила не так давно роль в постановке «Чудесный грузин». На сцене она появится 11 и 12 июня. Звезда отечественной эстрады уже подверглась критике со стороны многих актеров, которые не поняли посыл руководства МХАТа.

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