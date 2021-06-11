«Приступаем к строительству»: Плющенко показал эскиз гостевого дома для спортсменов в Академии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в сторис Instagram опубликовал эскиз будущего гостевого дома для спортсменов своей Академии «Ангелы Плющенко». В ближайшее время он, судя по всему, развернет большую стройку.

«Приступаем к строительству гостевого дома для спортсменов», — заявил фигурист, показав эскизный проект.

Также он попросил своих пользователей и поклонников проголосовать за понравившийся им вариант.

Напомним, что Евгений Плющенко уже построил несколько гостевых домиков для своих самых талантливых фигуристок — Алены Косторной и Александры Трусовой. Вот только обе спортсменки предпочли вернуться к своей прежней наставнице Этери Тутберидзе.

Отметим, что одним из самых талантливых учеников Евгения Плющенко является его старший сын Александр. Мальчик уже активно выступает на различных соревнованиях и одержал на них ряд побед.

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