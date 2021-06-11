«Данная работа очень достойная»: Бояков оценил генеральный прогон с Бузовой на сцене МХАТа

Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков положительно оценил игру в генеральном прогоне в спектакле «Чудесный грузин» певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

«Мы на первоначальных этапах рассматривали разные кандидатуры. Потом состоялась встреча с Ольгой и я как-то сразу понял, что она подходит на эту роль. У нас был очень откровенный разговор, мы совпали энергетически, поэтому сомнений не осталось. Я считаю, что данная работа очень достойная».

Эдуард Бояков

Как отметил Эдуард Бояков, с Ольгой Бузовой у них сегодня полное взаимопонимание по всем творческим вопросам. Именно открытость в отношениях стала залогом того, что они легко идут к успеху через все домыслы, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Ольга Бузова 11 и 12 июня выступит на сцене МХАТа в постановке «Чудесный грузин», где речь пойдет о молодом Иосифе Сталине. Исполнительнице досталась роль шпионки Беллы Шанталь. Сама Бузова осталась в восторге от своего генерального прогона. Зрители, как она заверила, стоя ей аплодировали.

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