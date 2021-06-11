Зрители увидели слезы «кумира миллионов»: появилось видео с рыдающей Бузовой на сцене МХАТа

На генеральном прогоне исполнительница прекрасно вжилась в роль.

Певица Ольга Бузова впервые в своей жизни выступила перед зрителями на генеральном прогоне в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТа. Она предстала перед журналистами в образе певицы кабаре, шпионки Беллы Шанталь.

Отметим, что во время прогона спектакля теперь уже бывшая звезда шоу «Дом-2» много пела и танцевала. В конечном итоге зрители увидели слезы «кумира миллионов».

Бузова манерно открывала рот, выла и рыдала. В одном из эпизодов бравый офицер поднял красавицу в шелковой пижаме и унес со сцены, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что зрители уже давно смели все билеты на спектакли с участием Ольги Бузовой, которые пройдут 11 и 12 июня. Причем сегодня заветных квитков невозможно достать даже у перекупщиков.

Между тем в театральной среде продолжают обсуждать появление певицы на сцене МХАТа. К примеру, актер Сергей Безруков заявил, что очень рад тому факту, что основатель легендарного театра Константин Станиславский не дожил до этих времен.

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