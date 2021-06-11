«Казалось, это соединение несоединимого»: Джигурда поддержал Бузову, получившую роль во МХАТе

Актер Никита Джигурда в Instagram поддержал певицу Ольгу Бузову, которая получила роль во МХАТе имени Горького.

«Я люблю богиню Оленьку Бузову, как я ее называю, и двумя руками за, чтобы она выступала на сцене МХАТа. Она сделала правильный выбор. Казалось бы, это соединение несоединимого. Но это привлечет внимание к театру, ко МХАТу. Поклонники Оленьки Бузовой придут в театр. Может быть, впервые в жизни. Им понравится. Будут смотреть другие спектакли». Никита Джигурда

Высказался Джигурда и о гонораре звезды, который равен чуть менее полумиллиону рублей.

«Что касается оплаты, то Оленька Бузова является символом нынешнего времени. Она получает нормальные деньги за участие в этом проекте. На Западе звездам, участвующим в спектаклях для продвинутой публики, платят гораздо больше. Поэтому я полностью поддерживаю участие Оленьки Бузовой в пьесе МХАТа про великого Иосифа Сталина. Ну как-то так», — заметил Джигурда.

Напомним, что спектакли «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой на сцене МХАТа пройдут 11 и 12 июня. В постановке она сыграет роль шпионки Беллы Шанталь.

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