«Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил»: Безруков публично высмеял Бузову

Актер Сергей Безруков на подведении итогов третьей «Фабрики Станиславского» публично высмеял певицу Ольгу Бузову, которая недавно получила роль во МХАТе в постановке «Чудесный грузин». Со сцены он произнес речь, которая периодически вызывала смех в зале. Видео актер разместил в Instagram.
«Здесь сегодня присутствуют люди, которые связаны с театром. Даже журналисты пришли сегодня сюда на подведение итогов нашей третьей «Фабрики Станиславского». Я хочу им сказать огромное спасибо, потому что они выбрали «Фабрику Станиславского», а не МХАТ имени Горького.
Произносить фамилию я не буду. Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой он смотрит на нашу «Фабрику». Как мы его упомянули. Он, наверное, говорит: «Хоть эти не подкачали».
В подписи под видео Безруков продолжил отпускать шутки в адрес Бузовой.
«В условиях жесточайшей и неравноценной конкуренции завершился наш фестиваль «Фабрика Станиславского». Шутка! Но я рад, что мы, люди одной театральной веры, — вместе!» — написал, в частности, он.
Константин Станиславский — актер, режиссер, педагог. Именно он является основателем МХАТа и театральной школы по своей системе.