Вечная классика: историк моды Васильев указал на принт в одежде, который будет уместен всегда

Среди многообразия узоров и принтов в одежде стилисты и фэшн-эксперты выделяют трендовые рисунки и вневременную классику. Например, в настоящее время на пике популярности такие расцветки, как «мильфлер», или мелкий цветочек и «турецкий огурец». Они то уходят из моды, то возвращаются, и это нормально.
А вот среди «вечных», то есть актуальных всегда, принтов намного больше. И наряду с клеткой, горошком, «гусиной лапкой» уместной во все времена является полоска. Об этом напомнил историк моды Александр Васильев, комментируя наряд героини выпуска шоу «Модный приговор», которую облачили в платье макси с бело-голубой вертикальной полоской.
«Полосатые ткани происходят из Средней Азии. Великий iелковый путь — это родина полосатых тканей, и через Османскую Турцию в XVII веке они активно стали проникать в Европу.
Много раз полоска возвращалась в моду. Она стала вечной классикой», — заметил историк моды.
Сочетание голубого/синего с белым — это еще и отсыл к морской тематике и тельняшкам, поэтому такой принт будет уместен как нигде именно на курорте.