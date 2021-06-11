Вечная классика: историк моды Васильев указал на принт в одежде, который будет уместен всегда

В сезон отпусков многие модницы обращают на него особое внимание.

Среди многообразия узоров и принтов в одежде стилисты и фэшн-эксперты выделяют трендовые рисунки и вневременную классику. Например, в настоящее время на пике популярности такие расцветки, как «мильфлер», или мелкий цветочек и «турецкий огурец». Они то уходят из моды, то возвращаются, и это нормально.

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А вот среди «вечных», то есть актуальных всегда, принтов намного больше. И наряду с клеткой, горошком, «гусиной лапкой» уместной во все времена является полоска. Об этом напомнил историк моды Александр Васильев, комментируя наряд героини выпуска шоу «Модный приговор», которую облачили в платье макси с бело-голубой вертикальной полоской.

«Полосатые ткани происходят из Средней Азии. Великий iелковый путь — это родина полосатых тканей, и через Османскую Турцию в XVII веке они активно стали проникать в Европу. Много раз полоска возвращалась в моду. Она стала вечной классикой», — заметил историк моды.

Сочетание голубого/синего с белым — это еще и отсыл к морской тематике и тельняшкам, поэтому такой принт будет уместен как нигде именно на курорте.

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