«Достоинство надо нести своей короны, а не чужой»: Баюл нелестно высказалась о Загитовой

Как отметила олимпийская чемпионка, она так и не поняла роль фигуристки в новом спектакле Татьяны Навки.

Олимпийская чемпионка норвежского Лиллехамера 1994 года в фигурном катании среди женщин Оксана Баюл в Instagram раскритиковала фигуристку Алину Загитову, которая выступит в роли Людмилы в новой постановке Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

«Что это за подделка такая интересная? Что в шоу Навки Петренко будет выступать, я поняла отлично, а кто Людмила — пока не разобралась. Зачем на Алину надели корону Татьяны Навки? Достоинство надо нести своей короны, а не чужой». Оксана Баюл

«Реально интересно, зачем Алине на голову надели корону Навки», «Очень странная ситуация», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Алина Загитова в постановке «Руслан и Людмила» сыграет роль Людмилы в юности. Повзрослевшую же Людмилу исполнит Татьяна Навка. В роли Руслана выступит муж актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев.

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