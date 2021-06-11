«Был определенный торг»: Влад Сташевский рассказал, как тяжело расставался с Юрием Айзеншписом

«Я такой человек, такая натура. Такой у меня характер. Эта долгая история. Последний год мы работали 50 на 50. Я понимал, что это начало конца. Львиную долю раньше всегда забирал себе продюсер и это, на мой взгляд, справедливо.

Уже прошла пятилетка с начала нашего сотрудничества. Юрий высоко оценивал наше творчество. Все, что вкладывалось в меня – возвращалось. Но возвращалось, конечно, больше. Мы распределили функции. Я стал писать песни. Он больше не вкладывал деньги в меня».