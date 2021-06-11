«Был определенный торг»: Влад Сташевский рассказал, как тяжело расставался с Юрием Айзеншписом

Певец Влад Сташевский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему расстался со своим продюсером Юрием Айзеншписом.
«Я такой человек, такая натура. Такой у меня характер. Эта долгая история. Последний год мы работали 50 на 50. Я понимал, что это начало конца. Львиную долю раньше всегда забирал себе продюсер и это, на мой взгляд, справедливо.
Уже прошла пятилетка с начала нашего сотрудничества. Юрий высоко оценивал наше творчество. Все, что вкладывалось в меня – возвращалось. Но возвращалось, конечно, больше. Мы распределили функции. Я стал писать песни. Он больше не вкладывал деньги в меня».
Как отметил Сташевский, ему были объявлены отступные, которые он должен был внести, чтобы уйти от Айзеншписа.
«Был определенный торг. В итоге сошлись на сумме, которая устроила обоих. Это выкуп прав. Это серьезно. Иначе я бы не имел права выходить на сцену. Если бы Юрий захотел, то я бы не смог ни одной песни спеть. Он переживал из-за нашего расставания, но конфликта не было. К примеру, моя мама продолжала у Юрия бухгалтером работать, когда я ушел», — заметил Влад Сташевский.
Напомним, что именно Юрий Айзеншпис заприметил Влада Сташевского и сделал из него звезду. Они сотрудничали на протяжении шести лет.