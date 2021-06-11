«Я очень этого боялся»: Сергей Пенкин рассказал, как повлиял на творчество Виктора Цоя

Актер, композитор и певец Сергей Пенкин стал гостем нового выпуска проекта «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro. Артист ответил на самые популярные запросы в Сети о себе и своем творчестве.

Среди интересующих Интернет-пользователей тем является информация о том, что Сергей Пенкин и Виктор Цой сотрудничали вместе, и даже якобы рок-музыкант написал песню благодаря товарищу. Пенкин рассказал в интервью, что это не шутка «Судьба человека» так и было на самом деле.

«Впоследствии барабанщик группы «Кино» написал, что благодаря Сергею Пенкину Виктор Цой написал песню «Малыш», — рассказал о результатах сотрудничества с Цоем Пенкин. — «Зачем я буду врать? Как считают, так и считают. А я говорю то, что было на самом деле».

Сергей Михайлович вспомнил, что познакомился с Виктором Цоем в 1986 году в Евпатории:

«Он замечательный человек. Я очень этого боялся. Но, тем не менее, мы познакомились. И когда на следующий день он пригласил меня выступить на своем концерте, я сказал: «Там другая публика, ты поешь совсем другие песни». Виктор Цой же ответил: «Не волнуйся, все будет хорошо».

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