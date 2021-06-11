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«Я рыдал, но это были слезы счастья»: Сташевский вспомнил встречу с сыном после десяти лет разлуки

Первая жена музыканта Ольга мешала им видеться много лет под разными предлогами.

«Я рыдал, но это были слезы счастья»: Сташевский вспомнил встречу с сыном после десяти лет разлуки
Влад Сташевский. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Влад Сташевский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что много лет не видел своего сына Даниила от первого брака.

Влад Сташевский со второй семьей
Влад Сташевский со второй семьей. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Это больно, тяжело. Сына воспитывал другой человек. Я на свою голгофу взобрался. Есть Даниил, которого я безмерно люблю. Мы десять лет не виделись. Первая жена Ольга находила причины, чтобы мы не встречались. Она представляла к нему охрану, водителя. Сложно разговаривать с парнем, которому восемь лет, а над тобой довлеют другие люди. Но главное, что сейчас все по-другому».

Влад Сташевский

Как отметил певец, это его судьба.

«Каждый должен пронести свой крест. Сейчас все хорошо, мы общаемся. У меня есть сын от второго брака. Братья знакомы друг с другом. У меня всегда был телефон сына. Я позвонил ему однажды и сказал: «Даня, привет». А он ответил: «Привет, папа».

Мы как будто только вчера разговаривали и не было десяти лет разлуки. Да, я рыдал при встрече. Это были слезы счастья. Мужчины имеют право плакать по серьезным поводам», — сказал музыкант.

Напомним, что с первой женой Ольгой Влад Сташевский прожил пять лет. В этом брак родился сын Даниил. От второго брака у него появился на свет сын Тимофей, которому сейчас 13 лет.

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