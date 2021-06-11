«Я рыдал, но это были слезы счастья»: Сташевский вспомнил встречу с сыном после десяти лет разлуки

Первая жена музыканта Ольга мешала им видеться много лет под разными предлогами.

Музыкант Влад Сташевский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что много лет не видел своего сына Даниила от первого брака.

«Это больно, тяжело. Сына воспитывал другой человек. Я на свою голгофу взобрался. Есть Даниил, которого я безмерно люблю. Мы десять лет не виделись. Первая жена Ольга находила причины, чтобы мы не встречались. Она представляла к нему охрану, водителя. Сложно разговаривать с парнем, которому восемь лет, а над тобой довлеют другие люди. Но главное, что сейчас все по-другому».

Влад Сташевский

Как отметил певец, это его судьба.

«Каждый должен пронести свой крест. Сейчас все хорошо, мы общаемся. У меня есть сын от второго брака. Братья знакомы друг с другом. У меня всегда был телефон сына. Я позвонил ему однажды и сказал: «Даня, привет». А он ответил: «Привет, папа». Мы как будто только вчера разговаривали и не было десяти лет разлуки. Да, я рыдал при встрече. Это были слезы счастья. Мужчины имеют право плакать по серьезным поводам», — сказал музыкант.

Напомним, что с первой женой Ольгой Влад Сташевский прожил пять лет. В этом брак родился сын Даниил. От второго брака у него появился на свет сын Тимофей, которому сейчас 13 лет.

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