В наряде медсестры: Екатерина Стриженова предстала перед камерой в белом костюме

Наряды, отсылающие к медицинской форме и напоминающие докторские халаты, сейчас считаются самым острым трендом.

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова регулярно делится в микроблоге новостями о своей жизни и работе. На этот раз красавица показала свой наряд, в котором появилась перед камерами в утреннем эфире Первого канала.

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Екатерина отдала предпочтение белому комплекту, напоминающему медицинскую форму. На ней удлиненный жакет-халат и брюки, которые она дополнила лодочками в тон. Получился стилистический пиетет в сторону медицинских работников со стороны телеведущей.

«Все дизайнеры мира вдохновлены темой медицинской формы», — провозгласила Эвелина Хромченко еще несколько месяцев назад, объясняя, почему сейчас так актуальны наряды докторов. Дело в том, что стилисты и кутюрье таким образом отдают дань уважения представителям этой профессии – врачи и медсестры целый год на передовой борьбы с пандемией коронавируса.

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