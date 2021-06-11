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«Для меня семья не была приоритетом»: Сташевский объяснил, почему развелся с дочерью олигарха

Как отметил музыкант, в первом браке он вел себя как морально неокрепший юноша.

«Для меня семья не была приоритетом»: Сташевский объяснил, почему развелся с дочерью олигарха
Влад Сташевский. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Влад Сташевский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему распался его первый брак с дочерью олигарха Владимира Алешина Ольгой.

Влад Сташевский с первой женой
Влад Сташевский с первой женой. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Меня однажды пригласили на день рождения к жене Алешина. Это сделал мой продюсер Юрий Айзеншпис, его друг. Там на пароходе мы с Ольгой, дочерью Алешина, и познакомились.

Развивалось все быстро и стремительно. Она интересный человек, очень начитана, хороша собой. Оленька, прости меня. Не держи на меня зла и обиду. Спасибо тебе за нашего сына Даню. Если честно, я был ужасен в своем первом браке».

Влад Сташевский

Как отметил певец, он не ценил те отношения.

«Я много гастролировал. Мог после концертов не домой поехать, а где-то остаться гулять. Я позволял себе вот такое поведение морально неокрепшего юноши. Для меня семья не была приоритетом. Тесть, конечно, пытался нам помочь. Звонил моему дяде. Моей вины больше в этом расставании. Надо было больше говорить с женой, прощать», — отметил певец.

Напомним, что с первой женой Ольгой Влад Сташевский прожил пять лет. В этом браке родился их общий сын Даниил.

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Влад СташевскийВладимир АлешинОльга АлешинаПрограмма "Судьба человека"Юрий Айзеншпис