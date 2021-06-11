«Для меня семья не была приоритетом»: Сташевский объяснил, почему развелся с дочерью олигарха

«Меня однажды пригласили на день рождения к жене Алешина. Это сделал мой продюсер Юрий Айзеншпис, его друг. Там на пароходе мы с Ольгой, дочерью Алешина, и познакомились.

Развивалось все быстро и стремительно. Она интересный человек, очень начитана, хороша собой. Оленька, прости меня. Не держи на меня зла и обиду. Спасибо тебе за нашего сына Даню. Если честно, я был ужасен в своем первом браке».