«Я очень жадная до эмоций»: Ольга Бузова получила роль во МХАТе, когда каталась на лошади

По словам певицы, ей очень хочется, чтобы публика раскрыла ее как актрису.

Певица Ольга Бузова после генерального прогона рассказала, как получила роль во МХАТе в постановке «Чудесный грузин», где она сыграет шпионку Беллу Шанталь.

«Я сидела в прямом смысле на лошади, когда мне позвонила театральный режиссер Рената Сотириади и предложила мне роль в спектакле. Мне хотелось, чтобы меня раскрыли как актрису и певицу. В актерской профессии я открываю мир искусства. И этот мир прекрасен. В нем все четко, конкретно и мощно. Я очень жадная до эмоций».

Ольга Бузова

По словам Бузовой, она очень серьезно отнеслась к репетициям. Они продолжались на протяжении последнего месяца. С ней занимались сценической речью и вокалом. К примеру, незадолго до премьеры ее отпустили домой только в час ночи.

Как заметила певица и начинающая актриса, она не обращает внимания на критику. У нее просто нет времени ее выслушивать. Кстати, в спектакле Бузова не будет попадать в ноты. Но сделано это специально, потому что Белла Шанталь все-таки не певица, а шпионка, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что за два выхода на сцену Ольга Бузова получит порядка полумиллиона рублей. На сцене ее можно будет увидеть 11 и 12 июня. Все билеты на постановку с Бузовой давно проданы.

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