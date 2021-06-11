«Дама сердца. Зовут Лера»: Сергей Пенкин рассказал о своей новой тридцатилетней возлюбленной

Певец Сергей Пенкин заявил, что в его жизни сейчас есть любимый человек. Причем эта девушка годится ему в дочери. Ей всего 30 лет. Она вдвое моложе музыканта.

«Дама сердца. Зовут Лера. Если, допустим, нас с девушкой дальше будет увлекать, то можем и расписаться. После того, как пройдут эти ужасные отголоски 20-го года, пандемия, то мы, может быть, и распишемся, не знаю, посмотрим».

Сергей Пенкин

Как отметил музыкант, его новая любовь человек не из шоу-бизнеса. Девушка не любит публичности, поэтому он пока не показывает никому ее фотографии. По словам исполнителя, пандемия для них с любимым человеком была испытанием. К счастью, дома он мало сидел. Музыканту надо постоянно заниматься творчеством, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что за плечами Сергея Пенкина два неудачных брака. Он был женат на журналистке из Англии. Любопытно, что его второй супругой также была журналистка, но их совместная жизнь не задалась.

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