Не жмет: Алина Загитова примерила корону Татьяны Навки для шоу «Руслан и Людмила»

Как мы уже сообщали ранее, 19-летняя олимпийская чемпионка 2018 года в корейском Пхенчхане в женском одиночном разряде по фигурному катанию Алина Загитова стала актрисой в ледовом шоу Татьяны Навки. Юная спортсменка сыграет Людмилу в постановке «Руслан и Людмила». Кстати, ранее эту роль исполняла одна только Навка.

Премьера спектакля запланирована в Сочи 1 июля. Показы продлятся до 30 сентября, и сейчас фигуристы с головой погружены в подготовку. Татьяна Навка публикует закулисье репетиций и съемок, показывая, как кипит работа.

На одном из видео Навка показала Загитову в образе Людмилы — в алом платье, вышитом золотом, с короной на голове, усыпанной роскошными сверкающими камнями. Как оказалось, наряд с плеча Татьяны пришелся по размеру Алине, и головной убор — тоже.

Напомним, ледовому шоу «Руслан и Людмила» уже несколько лет. Роль Руслана исполняет Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк.

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