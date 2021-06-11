«Раньше это напрягало, а сейчас стало все равно»: Сергей Пенкин — о своей ориентации

Музыкант рассказал о своей первой жене, с которой был в браке всего два года.

В новом выпуске авторского шоу «Загугли звезду» гостем стал Сергей Пенкин, композитор, музыкант, актер, отметивший в этом году свой 60-летний юбилей. Знаменитый исполнитель лично ответил на вопросы пользователей из Сети — откуда родом, кто родители, как прошла его молодость и поступление в вуз, сколько у него сценических костюмов.

Сергей Михайлович признался, что просто обожает парфюм — у него целая коллекция ароматов, насчитывающая более 1000 экземпляров. Что касается наследников, которым бы хотел передать артист все свое нажитое, то здесь Пенкин обходится без сантиментов — он сам как ребенок, за ним надо ухаживать, а потому сожалеть о том, что у него нет детей, артист не спешит. Да и к услугам суррогатной матери он не намерен обращаться, его мнение на этот счет негативное.

Про личную жизнь Пенкин рассказал не так много, как хотелось бы знать поклонникам. Артист вспомнил про свою первую жену Елену Проценко. Их брак продлился пару лет и распался из-за отъезда Елены в Англию — Сергей не хотел переезжать. Со временем вокруг Пенкина поползли слухи о его нетрадиционной ориентации, и сейчас артист заявил:

«Каждый думает в меру своей испорченности. Что я могу сказать? Если хотят так думать, то пусть думают. Я берегу свою жизнь и никого в нее не впускаю, потому что это моя жизнь. Я не хочу никому ничего рассказывать, объяснять. Раньше это напрягало, а сейчас стало все равно».

Сейчас сердце Пенкина свободно. Он рассказал, что любит ухоженных, стильных женщин-загадок. Его эталон — это Любовь Орлова, Коко Шанель.

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