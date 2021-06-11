«Созваниваемся»: Сергей Пенкин рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой

В новом выпуске авторского проекта «Загугли звезду» на сайте Teleprogramma.pro — новый гость. На сей раз рассказать о себе лично и ответить на вопросы поклонников, которые те задают поисковым системам в Сети, согласился Сергей Пенкин. Музыкант, композитор, актер поведал о фактах своей биографии, вспомнил, что в Гнесинку поступил только с 11-го раза, и как попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Прокомментировал Сергей Пенкин и свои отношения с Аллой Пугачевой. В Сети много пишут, что у него с Примадонной якобы был конфликт. Сам певец в 90-е годы даже наведывался в гости к звезде, причем совершил визит в два часа ночи. Сейчас их общение вряд ли можно назвать дружбой, заявляет Пенкин.

«Мы, наверное, просто приятели и коллеги, потому что друзья ходят друг к другу в гости. Я не же хожу в гости к Алле и Максу. Просто мы созваниваемся», — рассказал артист.

У Пенкина в феврале был юбилей — артисту исполнилось 60 лет. Именинник получил поздравления от Аллы Пугачевой и Максима Галкина и признался: было приятно.

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