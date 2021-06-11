Сильная и любознательная: пятимесячная внучка Валерии позабавила родителей попытками уползти от них

Певица Валерия в 52 года впервые стала бабушкой. Младший сын звезды Арсений Шульгин и его молодая жена Лиана вскоре после свадьбы обзавелись первенцем – дочуркой Селин. Малышке уже пять месяцев, она радует родных и близких своими новыми достижениями, которыми мама с папой делятся с подписчиками в микроблоге.

Внучка Валерии уже пытается ползать. У девочки сильные ножки, которыми она довольно легко отталкивается от кровати, но ручки еще окрепли. Поэтому у нее получается очень забавное движение, над которым очень смеялись мама с папой.

Арсений Шульгин показал, как уже умеет ползать его кроха. И на протяжении видео не мог остановить смех – такими забавными ему показались попытки дочки уползти от него.

Напомним, Арсению Шульгину – 22 года. в августе 2020 года юноша женился на своей ровеснице Лиане Волковой, с которой строил отношения в течение года.

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