«Бриллиант небольшой, 8 карат»: Валерия поразила историка моды Васильева своими украшениями

Певица и телеведущий встретились в ресторане и провели вечер вместе.

Известная певица Валерия возобновила гастроли и уже порадовала жителей многих городов страны своими выступлениями. Накануне артистка дала концерт в Светлогорске, после которого вместе с мужем Иосифом Пригожиным и историком моды Александром Васильевым отправилась в ресторан. Ведущий «Модного приговора» любезно согласился показать звездным друзьям одно из аппетитных заведений города и составил компанию знаменитостям.

После ужина Пригожин включил видеокамеру и запечатлел моменты дружеского общения. Валерия поблагодарила Александра Васильева за прекрасный вечер, на что историк моды, приложившись губами к ручке певицы, поспешил заметить кольцо на ее пальце.

«Бриллиант небольшой, 8 карат», — начал оценивать кольцо на пальце певицы историк моды. – «И если обратим внимание на украшения Валерии – они достойны королевского двора».

Валерия пришла в смятение, начала громко смеяться и оправдываться: «На самом деле, мы говорим сейчас про еду». При этом атмосфера за столом у звезд царила очень теплая и дружеская.

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