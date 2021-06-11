«Аплодировали стоя»: Ольга Бузова рассказала о генпрогоне спектакля на сцене театра МХАТ

35-летняя экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова готовится блистать на сцене театра МХАТ им.Горького. Девушка последние дни перед премьерой буквально живет в храме Мельпомены, и накануне у нее состоялся сдача спектакля и генпрогон для «своих». О том, как это было, девушка рассказала у себя в микроблоге.

«Это было невероятно! Бабочки в моем животе от волнения и восторга, от эмоций зрителей, которые сегодня впервые посмотрели «Чудесный грузин». И какое же счастье, что в конце спектакля вы аплодировали нам стоя», — призналась звезда.

К тому же, премьера спектакля назначена на 11 и 12 июня, и, по сообщениям певицы, все билеты уже проданы, в зале ожидается аншлаг. Исходя из этого, поющая телеведущая пообещала в новом сезоне блистать на сцене МХАТа чаще.

Напомним, участие Ольги Бузовой в одной из постановок МХАТа для многих стало неожиданностью. Общество поделилось на противников этой идеи и сторонников. До сих пор звезды кино и театра, шоу-бизнеса и телевидения спорят, есть ли место Ольге Бузовой среди театральных актеров.

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