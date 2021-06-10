«У нас нет такой цели»: Милохин обратился к поколению, которое не понимает молодежь

Нынешняя премия Муз-ТВ войдет в историю как самая скандальная. Сначала по поводу шоу высказалась лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина, назвав все происходящее «парадом безвкусицы», а некоторых участников «обделенными талантом». Позже в Сети схлестнулись Филипп Киркоров и экс-продюсер Светланы Лободы Натэлла Крапивина.

Поводом послужило его с Давидом Манукяном появление на красной дорожке в образе жениха и невесты, да еще и в окружении полуголых мужчин. На комментарий Натэллы король российской поп-музыки записал гневное и эмоциональное видео. Она ответила тем же, припомнив, что один из последних хитов Киркорова — дело рук Лободы. Позже Дава заметил, что Юлия Зиверт поставила лайк на «неправильном» с его точки зрения комментарии и обрушился со шквалом негатива.

Глядя на все это, тиктокер Даня Милохин решил тоже записать обращение. В своем Instagram он опубликовал речь, посвященную всем взрослым.

«Я бы хотел обратиться к людям, которые не понимают новое поколение — нас, детей. Поймите, пожалуйста. Мы не хотим вам зла, никому не хотим зла. Мы не хотим испортить ваших детей, у нас нет такой цели. Мы живем, творим, нам круто и мы хотим, чтобы всем вокруг было круто. Только это», — сказал Милохин.

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