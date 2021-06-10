«Красота»: Макеева в купальнике поманила изгибами фигуры

В конце мая Анастасия Макеева вышла замуж. Ее избранником стал строитель Роман Мальков. Пара познакомилась в прошлом году на даче у актрисы и, по ее словам, с 18 августа не расставалась ни на день. В своем Instagram звезда театра делилась снимками с торжественного мероприятия, которое прошло в Крыму. Все по традиции – девичник, свадьба и венчание. На этот раз Анастасия показала фото с предсвадебной вечеринки в компании подруг. Она позировала в бассейне в купальнике кремового оттенка, инкрустированном цветными камнями.

«Красота! Огонь! Классно! Какая красотка!», — писали пользователи Сети.

Добавим, ранее Макеева пояснила подписчикам, почему Мальков всегда рядом с ней. Выяснилось, что мужчина моет работать удаленно, при этом у него довольно успешный бизнес в сфере возведения конструкций.

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