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Любимые женщины Бориса Грачевского начали войну за «Ералаш»

Наследники никак не могут уладить вопросы по бизнесу

Любимые женщины Бориса Грачевского начали войну за «Ералаш»
Любимые женщины Бориса Грачевского начали войну за «Ералаш». Фото: instagram.com

С момента смерти Бориса Грачевского прошло больше пяти месяцев, а наследники известного режиссера никак не могут поделить киножурнал «Ералаш». Безутешная вдова Екатерина Белоцерковская обнаружила в деловых бумагах поддельную подпись Грачевского. Она стояла на документе о воссоединении ООО «Ералаш-Лэнд» (принадлежала Аркадию Григоряну) и ООО «Ералаш» ( принадлежала Грачевскому).

Екатерина попыталась разобраться в ситуации и получить комментарии у Григоряна, который является новым гендиректором киножурнала, но диалог зашел в тупик. Дальше стороны пошли разными дорогами: Белоцерковская объединилась с экс-супругой Бориса Грачевского, актрисой Анной Грачевской, и обе подали в суд на Григоряна.

А Григорян написал заявление в полицию, попросив защиты. Мол, некто склонял его к передаче доли в «Ералаше» в пользу двух женщин — бывшей жены и вдовы Бориса Грачевского.

Для Григоряна все происходящее — загадка, он уверяет, что никаких конфликтов с женщинами Грачевского у него нет.

 

«Вообще, все документы у Екатерины. Могу сказать одно, я ее полностью поддерживаю и у нас с ней единое мнение по поводу того, что должно быть в «Ералаше». Рядом с «Ералашем» должны быть наследники, которые могут развивать киножурнал, на который Борис Юрьевич положил свою жизнь», — отметил Григорян в беседе с сайтом mk.ru.

У Анны Грачевской свое видение ситуации. Она поделилась, что Аркадий Григорян действительно работал в «Ералаше» с 1998 года, являлся директором и занимался хозяйственной частью. Женщину беспокоит, что в итоге доля Грачевского в своем же проекте оказалась меньше, чем у его друга — Григоряна. Первый владеет 49%, второй — 50%.

Женщины провели экспертизу, которая установила, что подпись режиссера в бумагах о перераспределении долей — поддельная.

«Мы просто хотим увидеть документы, но нам их не предоставляют. Поэтому рождаются различного толка домыслы…», — говорит Анна Грачевская.

В свою очередь Екатерина Белоцерковская возмутилась словами Григоряна о давлении на него.

«Чего?! Я с ним последний раз встречалась вместе с адвокатом в конце апреля. Это точно ложь. Я с ним общалась в апреле, спросила его, что с этой подписью, каким образом оказалась поддельная подпись и все», — недоумевает Екатерина в беседе с Пятым каналом.

Вдова кинорежиссера отметила, что не только решала ситуацию миром, но и до последнего не обращалась в суд, пытаясь выяснить у Григоряна все детали сделки. Когда стало ясно, что ситуация заходит в тупик и затягивается, решила действовать законным путем.

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«Ералаш»Анна ГрачевскаяБорис ГрачевскийЕкатерина Белоцерковская