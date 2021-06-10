Любимые женщины Бориса Грачевского начали войну за «Ералаш»

С момента смерти Бориса Грачевского прошло больше пяти месяцев, а наследники известного режиссера никак не могут поделить киножурнал «Ералаш». Безутешная вдова Екатерина Белоцерковская обнаружила в деловых бумагах поддельную подпись Грачевского. Она стояла на документе о воссоединении ООО «Ералаш-Лэнд» (принадлежала Аркадию Григоряну) и ООО «Ералаш» ( принадлежала Грачевскому).

Екатерина попыталась разобраться в ситуации и получить комментарии у Григоряна, который является новым гендиректором киножурнала, но диалог зашел в тупик. Дальше стороны пошли разными дорогами: Белоцерковская объединилась с экс-супругой Бориса Грачевского, актрисой Анной Грачевской, и обе подали в суд на Григоряна.

А Григорян написал заявление в полицию, попросив защиты. Мол, некто склонял его к передаче доли в «Ералаше» в пользу двух женщин — бывшей жены и вдовы Бориса Грачевского.

Для Григоряна все происходящее — загадка, он уверяет, что никаких конфликтов с женщинами Грачевского у него нет.