Любимые женщины Бориса Грачевского начали войну за «Ералаш»

С момента смерти Бориса Грачевского прошло больше пяти месяцев, а наследники известного режиссера никак не могут поделить киножурнал «Ералаш». Безутешная вдова Екатерина Белоцерковская обнаружила в деловых бумагах поддельную подпись Грачевского. Она стояла на документе о воссоединении ООО «Ералаш-Лэнд» (принадлежала Аркадию Григоряну) и ООО «Ералаш» ( принадлежала Грачевскому).
Екатерина попыталась разобраться в ситуации и получить комментарии у Григоряна, который является новым гендиректором киножурнала, но диалог зашел в тупик. Дальше стороны пошли разными дорогами: Белоцерковская объединилась с экс-супругой Бориса Грачевского, актрисой Анной Грачевской, и обе подали в суд на Григоряна.
А Григорян написал заявление в полицию, попросив защиты. Мол, некто склонял его к передаче доли в «Ералаше» в пользу двух женщин — бывшей жены и вдовы Бориса Грачевского.
Для Григоряна все происходящее — загадка, он уверяет, что никаких конфликтов с женщинами Грачевского у него нет.
«Вообще, все документы у Екатерины. Могу сказать одно, я ее полностью поддерживаю и у нас с ней единое мнение по поводу того, что должно быть в «Ералаше». Рядом с «Ералашем» должны быть наследники, которые могут развивать киножурнал, на который Борис Юрьевич положил свою жизнь», — отметил Григорян в беседе с сайтом mk.ru.
У Анны Грачевской свое видение ситуации. Она поделилась, что Аркадий Григорян действительно работал в «Ералаше» с 1998 года, являлся директором и занимался хозяйственной частью. Женщину беспокоит, что в итоге доля Грачевского в своем же проекте оказалась меньше, чем у его друга — Григоряна. Первый владеет 49%, второй — 50%.
Женщины провели экспертизу, которая установила, что подпись режиссера в бумагах о перераспределении долей — поддельная.
«Мы просто хотим увидеть документы, но нам их не предоставляют. Поэтому рождаются различного толка домыслы…», — говорит Анна Грачевская.
В свою очередь Екатерина Белоцерковская возмутилась словами Григоряна о давлении на него.
«Чего?! Я с ним последний раз встречалась вместе с адвокатом в конце апреля. Это точно ложь. Я с ним общалась в апреле, спросила его, что с этой подписью, каким образом оказалась поддельная подпись и все», — недоумевает Екатерина в беседе с Пятым каналом.
Вдова кинорежиссера отметила, что не только решала ситуацию миром, но и до последнего не обращалась в суд, пытаясь выяснить у Григоряна все детали сделки. Когда стало ясно, что ситуация заходит в тупик и затягивается, решила действовать законным путем.
Смотрите также