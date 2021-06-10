«Вплоть до выдворения меня из шоу-бизнеса»: Наргиз сделала заявление о своей карьере

Вечером, 10 июня, певица Наргиз опубликовала в Instagram официальное видеообращение к поклонникам. 50-летняя артистка сделала громкое заявление по поводу своей дальнейшей творческой карьеры, снимая себя в салоне автомобиля.

«В связи с тем, что я бесконечно подвергаюсь буллингу со стороны СМИ, оскорблениям со стороны публичных личностей, перекрыванию мне всячески кислорода, вплоть до выдворения меня из шоу-бизнеса и из страны, я решила…» — серьезным тоном начала певица.

И тут в кадре неожиданно появился музыкальный продюсер Виктор Дробыш и укоризненно оборвал речь артистки. Вдвоем они закончили высказывание, что Наргиз остается в российском шоу-бизнесе, а еще «посылает подальше» всех ненавистников.

После этого звезда пояснила, зачем был разыгран весь этот перфоманс — уже 11 июня она представит свою первую совместную песню с Виктором Дробышем.

Напомним, в 2013 году Наргиз вышла в финал вокального проекта «Голос», после чего строила свою карьеру на сцене с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым, написал ей несколько песен. Летом 2019-го звезды со скандалом разорвали профессиональные отношения, и артистка осталась без треков. В марте 2020-го она подписала контракт с новым продюсером Виктором Дробышем, однако их первый совместный релиз выходит только сейчас — спустя более года.

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