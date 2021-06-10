Словно царственный лебедь: Варум в белоснежном платье в пол с поясом предстала на сцене

Анжелика Варум уже длительное время счастлива в браке с Леонидом Агутиным. Обычно влюбленные не расстаются даже на сцене. Недавно певица отметила свой день рождения. К ней в гости пришли друзья, включая Наталью Подольскую и Владимира Преснякова. В честь именинницы звучало много приятных слов. Стоит отметить, что артистка редко выходит в свет и даже в гости к друзьям ходит не часто.

Однако 9 июня Варум приняла участие в юбилейном концерте Александра Зацепина. Она стала одной из артисток, которые исполнили песни, написанные этим композитором. На сцене певица предстала в струящемся платье в пол белого цвета. Пояс с железной бляшкой подчеркнул ее талию. Артистка распустила волосы, подстриженные под каре. Она спела хит «Он пришел, этот добрый день». Публика с теплом встретила звезду.

Многие восхитились тем, как выглядит Анжелика в 52 года. Многие одарили ее комплиментами и сравнили с лебедем. «Какая изящная», «Хрупкая и прекрасная, как 20 лет назад», «Любящую женщину видно сразу», «Просто очаровательна», «Красивое платье, просто воздушное», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Также в концерте приняли участие: Валерия, Кети Топурия, Тамара Гвердцители, Олег Газманов, Александр Панайотов, Жасмин и другие известные персоны.

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