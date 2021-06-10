Как русалка: Устинья Малинина в ажурном кипенно-белом платье позировала на морском побережье

Дочь Александра Малинина – Устинья живет и учится в Лондоне. Девушка окончила первый курс Королевского колледжа музыки. Об этом она недавно рассказывала своим подписчикам в Instаgram. Теперь она решила отдохнуть и отправилась в Италию. Там Устинья остановилась в Форте-деи-Марме — небольшой коммуне на Тирренском побережье. Фотографией с прогулки поделилась со своими фанатами в микроблоге. Девушка позировала в кипенно-белом ажурном платье.

«Красавица! Русалка Устинья! Ассоль, Грей уже плывет», — писали пользователи Сети.

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Напомним, зимой Малинина открыла свою онлайн-школу, где обучает вокалу всех желающих вне зависимости от возраста. Ранее она рассказывала, что пению у нее учатся дети и взрослые — от девяти до 50 лет.

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