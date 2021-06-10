Цвета фламинго: Кети Топурия в джинсах с подворотами и рубашке оверсайз запечатлелась в самолете

Кети Топурия является одной из самых популярных и стильных певиц на отечественной эстраде. Она не скрывает, что любит наряжаться, но носит только те наряды, которые ей нравятся. Певица придерживается мнения, что если вещь модная, но не идет тебе, то ее носить не стоит. Не удивительно, что артистка часто получает комплименты от стилистов. Каждое лето она носит мини-платья, которые не боится сочетать с ботинками на массивной подошве, а также яркие костюмы.

Недавно Кети съездила в Беларусь. Она отдохнула с семьей у друзей. Девушка повеселилась на свадьбе и отметилась в мини-платье с принтом в виде вишенок. А по пути в Россию она запечатлелась на борту частного самолета. Певица с ногами забралась в кресло. Она была в джинсах скинни с подворотами и белой футболке, а также рубашке оверсайз трендового цвета фламинго. Белые кроссовки с рифленой подошвой дополнили ее повседневный лук.

Топурия в очередной раз смогла восхитить поклонников. Многие посчитали, что она прекрасно выглядит, а ее летний образ не только яркий, но и стильный. «Кети, двое детей, сама как ребенок», «Боги, что за кроссовки», «Красота собственной персоной», «Красивая», «Розовый хит сезона прям», «Какая вы юная на этом фото», «Очень крутая», «Как вы так быстро похудели», «Просто стройняшка», — стали комментировать пост подписчики.

Напомним, что недавно Екатерина Стриженова отметилась в розовом платье оверсайз, а Татьяна Навка — в костюме цвета фламинго.

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