Разбор стилиста: модные платья на лето 2021 года
Видео
Достоевский и слепота: что вы могли не знать о Джонни Деппе
Видео

«Не зовут»: дочь Анастасии Заворотнюк объяснила, почему не играет в кино

Анна ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков.

«Не зовут»: дочь Анастасии Заворотнюк объяснила, почему не играет в кино
Анастасия Завортнюк. Фото: Globallookpress.com

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, Анна, в сторис Instagram объяснила, почему она не играет в кино. Один из пользователей задал ей вопрос на эту тематику.

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

«Не зовут», — кратко ответила Анна Заворотнюк и поставила смайлик.

Также она согласилась с одной из своих подписчиц, что люди в соцсетях порой попадаются очень некорректные. Дело в том, что Анну в последнее время часто спрашивают, когда она уже наконец-то выйдет замуж.

«Согласна с вами. Не понимаю, почему так сильно интересует личная жизнь человека, которого ни разу в жизни не видел», — заявила Анна Заворотнюк и подтвердила, что уже давно живет с молодым человеком.

Напомним, что мать девушки Анастасия Заворотнюк борется уже почти два года с тяжелым заболеванием. Родные оградили ее от внимания назойливых журналистов. Актрису уже два года никто не видел. Известно лишь, что она проживает в деревне Крекшино, где родные за ней ухаживают.

Смотрите также:

Тэги

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиАнна ЗаворотнюкКрекшиноНовости google