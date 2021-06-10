«Не зовут»: дочь Анастасии Заворотнюк объяснила, почему не играет в кино

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, Анна, в сторис Instagram объяснила, почему она не играет в кино. Один из пользователей задал ей вопрос на эту тематику.

«Не зовут», — кратко ответила Анна Заворотнюк и поставила смайлик.

Также она согласилась с одной из своих подписчиц, что люди в соцсетях порой попадаются очень некорректные. Дело в том, что Анну в последнее время часто спрашивают, когда она уже наконец-то выйдет замуж.

«Согласна с вами. Не понимаю, почему так сильно интересует личная жизнь человека, которого ни разу в жизни не видел», — заявила Анна Заворотнюк и подтвердила, что уже давно живет с молодым человеком.

Напомним, что мать девушки Анастасия Заворотнюк борется уже почти два года с тяжелым заболеванием. Родные оградили ее от внимания назойливых журналистов. Актрису уже два года никто не видел. Известно лишь, что она проживает в деревне Крекшино, где родные за ней ухаживают.

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