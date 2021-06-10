«За ним ни одного скандала не припомним»: Ургант высмеял скандал с участием Киркорова и Крапивиной

Шоумен Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале высмеял скандал с участием Филиппа Киркорова и бывшего продюсера Светланы Лободы Нателлы Крапивиной.

«Я, честно сказать, думал, что каре Киркорова — это все-таки что-то связанное с прическами. Почему так случилось? Уважаемый продюсер, известный человек. Создатель проекта «Орел и решка». Кстати, «Орел и решка» — идеальное название дуэта для Киркорова и Давы». Иван Ургант

По словам Урганта, он так и не понял, что в поведении Давы и Киркорова так не понравилось Крапивиной. Шоумен показал общий кадр с блогером и певцом.

«Что мы, люди XXI века, видим. Ну, что? Отец привел сына на выпускной. Все. Филипп Киркоров обвинил Нателлу Крапивину в гомофобии. После этого Крапивина ушла навсегда от Лободы и шоу-бизнеса. Назовем эту картину «Покосил седой садовник крапиву у немецкой слободы». Филипп имеет право так говорить. За ним-то мы ни одного скандала не припомним. Тем более, ущемление прав людей. Мы за всеми этими скандалами упустили самое главное. Что Слава Марлоу забрал из гримерки на Премии Муз-ТВ все влажные салфетки», — заметил Ургант.

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Напомним, что после Премии Муз-ТВ Нателла Крапивина заявила, что таких, как Киркоров и Дава, «расчленяли на Кавказе на шашлыки». В ответ Киркоров обрушился с гневной речью в адрес Крапивиной. Вскоре она заявила о завершении своего сотрудничества со Светланой Лободой.

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